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Beyaz Gazete
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Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

Süper Lig'de 25. hafta sona erdi. Galatasaray liderliği Fenerbahçe'nin elinden aldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. hafta itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun sonunda oluşacak puan durumu açıkladı. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar...

Ekleme: 13.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:58 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'e dair şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini güncelledi.

İSTANBULSPOR KÜME DÜŞECEK

Verilere göre; ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.

Tümosan Konyaspor topladığı 40 puanla küme düşen ikinci takım olarak tahmin edildi.

Sezonu 18. bitirecek takım olarak ise Siltaş Yapı Pendikspor gösterildi. İstanbul ekibinin 41 puan toplayacağı öngörüldü.

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

Ligden düşecek son takımın ise 42 puanla Atakaş Hatayspor olacağı tahmin edildi.

98 PUANLA ŞAMPİYON

Süper Lig'de sezonun ilk 5 sırası ise şu şekilde tahmin edildi.

5- BAŞAKŞEHİR: 56 PUAN

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

4- TRABZONSPOR: 62 PUAN


Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

3- BEŞİKTAŞ: 65 PUAN

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

2- FENERBAHÇE: 96 PUAN

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon

1- GALATASARAY: 98 PUAN



Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe mi Galatasaray mı? 98 puanla şampiyon


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