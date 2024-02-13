Galatasaray-Sparta Prag maçına İspanyol hakem

Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 15 Şubat Perşembe günü Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşı karşıya gelecek.



RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20:45'te başlayacak.



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre zorlu mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.



Alejandro Hernandez'in yönettiği maçlarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar şu şekilde:



24 Ekim 2019 : Beşiktaş 1-2 Braga



21 Temmuz 2021 : PSV 5-1 Galatasaray



30 Eylül 2021 : Fenerbahçe 0-3 Olympiakos