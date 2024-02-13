Fenerbahçe'den flaş karar! Yine formadan uzak kalacak

Fenerbahçe'de devre arasında takımdan ayrılacağı konuşulan fakat transferi bir türlü gerçekleşmeyen Ryan Kent ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.Sarı-lacivertli takım, TFF'ye gönderdiği listede Ryan Kent'e yer vermedi. Sarı lacivertliler, Tadic'in alternatifi olarak listeye şu anda sakatlığı da bulunan Joshua King'i yazdı.Ara transferde İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya gitmesi gündemde olan ancak son anda transferi gerçekleşmeyen Ryan Kent, Süper Lig maçlarında forma giyemeyecek.İngiliz futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde UEFA Konferans Ligi maçlarında oynayabilecek.Fenerbahçe'nin bu sezonun başında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan kadrosuna kattığı Kent, Süper Lig'de 8 karşılaşmada oynadı.