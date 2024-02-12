Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. Çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin belli olduğu kura çekimi saat 14.00'te başladı. Kura çekiminde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi, saat 14.00'te başladı.



Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.



Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



Trabzonspor - RAMS Başakşehir



Beşiktaş - TÜMOSAN Konyaspor



MKE Ankaragücü - Fenerbahçe



Galatasaray - Fatih Karagümrük



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



MKE Ankaragücü - Fenerbahçe | Beşiktaş - Konyaspor



Galatasaray - Fatih Karagümrük | Trabzonspor - RAMS Başakşehir