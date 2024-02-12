UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda yarın ve 14 Şubat Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelesi, 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.



'Devler Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.



Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:



YARIN:



Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)



Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)



14 ŞUBAT ÇARŞAMBA:



Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)



Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)



20 ŞUBAT SALI:



Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)



PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)



21 ŞUBAT ÇARŞAMBA:



Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)



Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)