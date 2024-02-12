Trabzonspor Hatayspor: İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Hatayspor ile karşılaşacak.



Saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.



İLK 11'LER



Trabzonspor: Uğurcan, Fernandez, Denswil, Eren, Meunier, Berat, Mendy, Bardhi, Trezeguet, Visca, Enis



Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görkem, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil



FORM DURUMLARI



Trabzonspor, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Abdullah Avcı'nın ekibi, 5 maçta 1 puan çıkarabildi. Hatayspor ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.



Trabzonspor 5., Hatayspor 12. sırada bulunuyor.