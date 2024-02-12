Süper Lig ekibinin VAR isyanı! Kayıtları istiyorlar

MKE Ankaragücü, Konyaspor maçının VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik TFF'ye başvuru yapacaklarını duyurdu. Ankaragücü, hakem Direnç Tonusluoğlu'nun maçın sonucuna doğrudan tesir ettiğini ileri sürdü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor sahasında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.



Ankaragücü cephesi, hakem yönetimine sert tepki gösterirken TFF'den de VAR kayıtlarının açıklanmasını talep edeceğini bildirdi.



TFF'YE VAR BAŞVURUSU



Sarı-Lacivertliler gece 01:10'da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda şu ifadeleri kullandı:



'11 Şubat Pazar günü Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu, 90+4. dakikada gerçekleşen penaltı pozisyonundaki kararıyla maçın sonucuna doğrudan tesir etmiştir.



Spor kamuoyunun tamamının penaltı olarak yorumladığı pozisyona ilişkin, yaklaşık 3 dakika süren VAR kayıtlarının açıklanmasına yönelik başvuru TFF'ye gerçekleştirilecektir.



Süreçle ilgili, taraftarlarımız ve tüm spor kamuoyu bilgilendirilecektir.'