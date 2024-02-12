Sebastian Haller önce kanseri, ardından Nijerya'yı yendi

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Sebastien Haller için geçtiğimiz yıl kötü huylu testis kanseri teşhisi konmuş ve deneyimli santrfor, yoğun bir tedavi programına alınmıştı.Bir süre tedavi gören Haller, geçirdiği iki kritik operasyonun ardından testis kanserini atlatmış ve 2023'ün Temmuz ayında yeşil sahalara geri dönmüştü.Geçtiğimiz sezonun son haftasında Dortmund ile Mainz karşısında şampiyonluk maçına ilk 11'de başlayan Fildişili futbolcu, takımının kazanması halinde kupaya uzanacağı müsabakanın 19. dakikasında kullandığı penaltıdan yararlanamamıştı. Karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Dortmund, aynı haftada Bayern Münih'in Köln'ü 2-1 mağlup etmesiyle şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.Bu sezon ise Dortmund'da fazla forma şansı bulamayan ve pek de iyi bir performans sergileyemeyen Haller, talihsizliklerine noktayı Afrika Uluslar Kupası'nda koydu.Afrika Uluslar Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı ile mücadele eden Haller, finalde Nijerya ile karşı karşıya gelen takımını zafere götüren isim oldu. Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan Fildişi Sahili, ikinci yarıda geri döndü.İlk olarak 62. dakikada Franck Kessie ile 1-1'lik eşitliği sağlayan Fildişi Sahili, 81. dakikada Sebastien Haller'in golüyle 2-1 öne geçti. Bu golle birlikte Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu oldu ve Haller, ülkesinde adeta kahraman ilan edildi.Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda yer alan Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Nijerya'nın ardından 3. sırada bulundu ve en iyi üçüncüler arasında yer alarak son 16'ya yükseldi.Bu durumun ardından teknik direktör Jean-Louis Gasset'nin görevine son veren Fildişi Sahili Futbol Federasyonu, takımı yardımcı antrenör Emerse Fae'ye emanet etmişti.Son 16 turunda Senegal'i penaltılar sonucu, çeyrek finalde Mali'yi uzatmalarda 2-1, yarı finalde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili, peri masalını finalde Nijerya'ya karşı 1-0 geriden gelip 2-1 kazanarak tamamladı ve şampiyon oldu.