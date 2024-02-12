  • USD: 30,67 - 30,72
  • EURO: 33,03 - 33,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euroluk asist!

Ernest Muçi’yi 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova’nın, Beşiktaş'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı devreye sokması üzerine 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Ekleme: 12.02.2024 - 16:52 Güncelleme: 12.02.2024 - 16:54 / Editör: Ozge Selin
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Ernest Muçi transferinde Beşiktaş’a 5 milyon euroya yaklaşan bir jestte bulunduğu belirlendi.

Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova’ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda’yı arayarak Legia Varşova’nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.

Ernest Muçi’yi Avrupa’dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova’nın, Başkan Arat’ın Cumhurbaşkanı Duda’yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe maçında penaltı kararı doğru mu? Eski hakemlerden Cengiz Ünder çıkışı: İhracı gerektirdi!

Muçi’nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş’a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi’ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.

Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall’ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11’de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati’nin ise yedek soyunması bekleniyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili oldu!

MASUAKU DÖNÜYOR

Arthur Masuaku’nun formasını giydiği Demokratik Kongo normal süresi golsüz biten üçüncülük maçında Güney Afrika’ya penaltılarla 6-5 yenilerek Afrika Uluslar Kupası’nı 4. sırada bitirdi. Masuaku müsabakada yedek soyunurken süre almadı. Beşiktaşlı futbolcu kısa süre içinde İstanbul’a dönerek takıma dahil olacak.

TAYFUR BİNGÖL ŞOKU

Kartal’da sakatlar listesine Tayfur Bingöl de eklendi. Siyah-beyazlı takımın önceki gün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan ve dün MR’ı çekilen Tayfur’un sağ uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan deneyimli futbolcunun en az 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Beşiktaş’ta daha önce Amir Hadziahmetovic ve Oxlade Chamberlain sakatlıkları yüzünden ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.
Altın madeninde toprak kayması: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Eren Erdem’den Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözler: Müsamere oynadılar!
Muharrem İnce'den CHP'ye zehir zemberek sözler: 'Tepeden tırnağa çürümüşlük'
CHP'de İmamoğlu gerilimi
Uzay limanı kurulacak! Bakan Kacır hedefleri tek tek sıraladı! Sıra diğer projelere geldi
Kocaeli'nde vefanın adı: Sağlıkkent konutları
BAŞKAN ERDOĞAN DUBAİ'DE KONUŞUYOR
İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... 'Benden öldürmemi istedi'
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 1'i gri kategoride olan 2 terörist paketlendi
Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama
Murat Kurum'dan İBB yönetimine 'kayıp 5 yıl' tepkisi: İstanbul ağır yara aldı
Özgür Özel, partisinin İstanbul aday tanıtım toplantısına katılmadı
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 28 bin 473'e ulaştı
İzmir adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor
Şartlar belli oldu! Mahinur Özdemir Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu açıklaması
Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum'dan öğrencilere müjde
İşgal planında yeni devre! ABD basını duyurdu: Netanyahu’dan Mısır’a şok teklif!
CHP’li Gürsel Tekin zehir zemberek sözlerle istifa etti
Türkiye'den bölgeye tarihi mesaj! Yavru Vatan'a İHA üssü
Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Belçika'da hiç Türk'ün yaşamadığı 'Türk köyü': Faymonville! Ülkedeki 300 bin Türk'ten hiçbiri burada yaşamıyor

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Havalimanında dehşete düşüren olay: Bavulu açanlar şok oldu

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

Depremden sonra yeni tehlike! Marmara Denizi'nde korkutan istila

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

O şartı taşıyanlar bu vergiden muaf! Beyan için son 7 gün...

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

MEB’den öğrencilere müjde: O imkan getirildi, 81 ilde geçerli…

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda

Yeni kâbusun adı: Hıyarcıklı veba! Yetkililer doğruladı yeni salgın kapıda