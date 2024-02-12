Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'dan Beşiktaş'a 5 milyon euroluk asist!

Ernest Muçi’yi 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova’nın, Beşiktaş'ın Polonya Cumhurbaşkanı Duda’yı devreye sokması üzerine 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Ernest Muçi transferinde Beşiktaş’a 5 milyon euroya yaklaşan bir jestte bulunduğu belirlendi.



Siyah-beyazlıların 22 yaşındaki Arnavut yıldız için Legia Varşova’ya 10 milyon euroluk resmi teklif yaparken ilk planda olumsuz yanıt aldıkları öğrenildi. Başkan Hasan Arat bu gelişme üzerine yakından tanıdığı Cumhurbaşkanı Duda’yı arayarak Legia Varşova’nın ikna edilmesi konusunda destek istedi.



Ernest Muçi’yi Avrupa’dan gelen ve 15 milyon euroya yaklaşan tekliflere rağmen satmayan Legia Varşova’nın, Başkan Arat’ın Cumhurbaşkanı Duda’yı devreye sokması üzerine geri adım attığı ve 10 milyon euroya razı olduğu ortaya çıktı.



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Muçi’nin peşini bırakmayan Avrupalı bazı kulüplerin sezon sonu Beşiktaş’a 15 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlandıkları da ileri sürüldü. Muçi’ye ciddi bir yatırım yapan siyah-beyazlıların, Arnavut futbolcuyu elden çıkarmayı düşünmedikleri de aktarıldı.



Bu arada Ernest Muçi ve Joe Worrall’ın bugün Kayserispor deplasmanında ilk 11’de yer alacakları ifade edildi. Al-Musrati’nin ise yedek soyunması bekleniyor.



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MASUAKU DÖNÜYOR



Arthur Masuaku’nun formasını giydiği Demokratik Kongo normal süresi golsüz biten üçüncülük maçında Güney Afrika’ya penaltılarla 6-5 yenilerek Afrika Uluslar Kupası’nı 4. sırada bitirdi. Masuaku müsabakada yedek soyunurken süre almadı. Beşiktaşlı futbolcu kısa süre içinde İstanbul’a dönerek takıma dahil olacak.



TAYFUR BİNGÖL ŞOKU



Kartal’da sakatlar listesine Tayfur Bingöl de eklendi. Siyah-beyazlı takımın önceki gün gerçekleştirdiği antrenmanda sakatlanan ve dün MR’ı çekilen Tayfur’un sağ uyluk iç adalesinde kanama ve tam kat yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan deneyimli futbolcunun en az 2 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.



Beşiktaş’ta daha önce Amir Hadziahmetovic ve Oxlade Chamberlain sakatlıkları yüzünden ameliyat olarak sezonu kapatmıştı.