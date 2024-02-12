Kayserispor - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Kadir Has'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.
Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Gökhan, Nazon.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih.
Kadir Has'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
2-0 kazandığı Trabzonspor maçının ardından Antalyaspor'u 2-1 mağlup edip Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral bulan Beşiktaş çıkışını Kayseri deplasmanında sürdürmeye çalışacak.
Siyah-beyazlı takım 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgiyle ligde 39 puanla 3. sırada yer alırken, Kayserispor 28 puanla 13. basamakta bulunuyor.
Muhtemel 11'ler
Kayserispor: Bilal, Ramazan, Kolovetsios, Arif, Carole, Eray, Ackah, Boa Morte, Cardoso, Gökhan, Nazon.
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Umut, Al-Musrati, Gedson, Muçi, Muleka, Cenk, Semih.