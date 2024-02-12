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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir gönderme daha: Sahada kazanamayınca...

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, gündemdeki konulara yönelik açıklamalar yaptı. Sarı-kırmızılı yönetici, Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Ekleme: 12.02.2024 - 13:20 Güncelleme: 12.02.2024 - 13:20 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da 2. başkan Metin Öztürk, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk, Ankaragücü maçı için herhangi bir taleplerinin olmadığını ve kararı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) vereceğini söyledi.

Süper Lig'deki Ankaragücü maçının Eryaman Stadyumu'nun zeminiyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Metin Öztürk, "Bu bizim konumuz değil. TFF'nin konusu. İstanbulspor maçında boyanmış bir sahada oynamıştık. Sporcu sağlığı çok önemli. Yarın oraya gelecek takımların sağlığı önemli. Sahanın neresi olduğuna bakmayız. Gider oynarız. TFF karar verecektir. Deplasmanda oynayacağımız maç için bizim bir talebimiz olamaz. Sahanın sporcu sağlığına uygun olması esastır. İki hafta önce saha felaketti. Orada oynanır, iki takımdan birinde sakatlık olursa bunun vebali o kararı verenlerdedir. Biz çıkar oynarız." dedi.

"Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil"

Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. Rakibimiz sahada kazanamayınca farklı yaklaşıyor. Algı operasyonu yürütülüyor. Şampiyonluk bir emeklilik ikramiyesi değil. 20 takım var. En az 6-7 takım düşme potasında. Herkes can derdinde. 5-6 takım Avrupa yarışında. Başkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 2 tane net kırmızı kartı verilmedi. Her konuda her meslekte işini iyi ve kötü yapanlar vardır. Dün iki tane net verilmeyen bir kırmızı kart ve ilginç bir penaltı var. Kulübümüz gerekli cevapları veriyor.

"Gereken cevapları verdik"

Kulübümüz gerekli açıklamayı yaptı. 2 tane net kırmızı kartı vermeyen hakemin... Hakemler demiyoruz bakın. Genelleştirirseniz yanlış yaparsınız, her konuda. Her meslekte işini iyi yapanlar vardır, kötü yapanlar vardır. İyi niyetli olup göremeyip kötü kararlar verenler vardır. Kötü kalpliler vardır. Dün iki tane net kırmızı kart verilmedi. Bir tane de çok ilginç penaltı var. Icardi, biliyorsunuz güreşçi değil. Fenerbahçe Stadı'nda Fenerbahçeli futbolcuyla güreşe katıldı maalesef. O günkü hakem bu güreşin doğal olduğunu düşündü. 4-5 hafta o futbolcumuzdan uzak kaldık. Penaltı verilmedi. Dün rüzgar herhalde kuvvetli esti ki penaltı verildi. Şampiyonluk yolunda yarıştığımız rakibini kendini hala ümide sevk eden 1 puana tutundu. Kulübümüz gerekli cevapları verdi.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir gönderme daha: Sahada kazanamayınca...
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