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Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! 4 takım tribünden izledi

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu performans ile beğeni toplayan Barış Alper Yılmaz için dört İtalyan takımını peşine taktı.

Ekleme: 12.02.2024 - 12:49 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'da vazgeçilmez isimler arasında yer alan ve son dönem performansı ile spot ışıklarını üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için transfer söylentileri gündeme gelmeye başladı.

İTALYANLAR İZLEDİ

Sarı-Kırmızılı takımın Başakşehir'i sahasında 2-0 mağlup ettiği maçta İtalyan ekipleri; Napoli, Fiorentina, Lazio ve Inter'li yetkililerin Barış Alper Yılmaz'ı tribünden takip ettiği öğrenildi.

Bu kulüplerin ayrıca A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan da Barış Alper Yılmaz'la ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Barış Alper Yılmaz paylaşılamıyor! 4 takım tribünden izledi

BONSERVİS BEDELİ BELİRLENDİ

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz'ın bonservisini de belirledi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için en az 20 milyon euro talep ediyor. Bu rakam Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ı transfer ettiği rakamın yaklaşık 10 katı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden başarılı futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 38 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı.
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