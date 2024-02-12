Bakan Bak, milli karatecileri tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 3’ü altın, 19 madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, 'Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te düzenlenen Avrupa Ümitler, Gençler ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 3'ü altın, 5'i gümüş ve 11'i bronz olmak üzere 19 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran milli karatecilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Şampiyonada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum.' ifadelerine yer verdi.