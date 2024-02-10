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Beyaz Gazete
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IFAB'dan tarihi karar: Mavi kart uygulaması geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), sarı ve kırmızı karta ek olarak mavi kartın da maçlarda kullanılmasını planlıyor. IFAB'ın bu yaz mavi kart uygulamasının denemelerini yapabileceği ifade edildi.

Ekleme: 10.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 10.02.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Futbolda 1970 Dünya Kupası'nda ilk kez kullanılan sarı ve kırmızı kartın ardından yeni bir kartın kullanılması gündemde.

Telegraph'ta yer alan haberde; IFAB'ın kısa süre içerisinde Mavi Kart uygulamasını duyuracağı belirtildi.

Mavi kartın hakemleri aldatmaya yönelik hareketlerde veya hakeme itirazda kullanılacağı, mavi kart gören oyuncunun 10 dakika oyunun dışında kalacağı ifade edildi.

Oyuncuların iki kez mavi kart görmesi ya da bir mavi ve bir sarı kart görmesi halinde oyundan dışında kalacağı kaydedildi.

Denemeler yapılacak

IFAB'ın bu uygulamayı şu anda en üst düzey liglerde uygulamayı düşünmediği ancak yaz aylarında bazı liglerde bu denemenin yapılabileceği aktarıldı.

Haberde, İngiltere Futbol Federasyonu'nun bu denemeler için istekli olduğuve F.A. Cup'la birlikte Kadınlar F.A. Cup'ta bu uyguamaların denenebileceği ifade edildi.

Haberde, Galler Futbol Federasyonu'nun benzer bir uygulamayı bu sezon denemek istediği kaydedildi.

IFAB'dan tarihi karar: Mavi kart uygulaması geliyor

Ancak federasyonun gerekli izinleri alamadığı ve uygulamanın hayata geçmediği belirtildi.

Galler de deneyecek

Haberde, Galler Futbol Federasyonu'nun benzer bir uygulamayı bu sezon denemek istediği kaydedildi.

Ancak federasyonun gerekli izinleri alamadığı ve uygulamanın hayata geçmediği belirtildi.
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