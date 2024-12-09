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Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in durumu belli oldu!

Galatasaray Kulübü, Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ve Osimhen'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Ekleme: 9.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 9.12.2024 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Victor Osimhen'in sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama, Barış Alper Yılmaz'ın sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması:

"Trendyol Süper Lig’in 15. haftasındaki Net Global Sivasspor karşılaşmasında sağ arka üst adalesinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Aynı karşılaşmada rakip takım oyuncusunun sert müdahalesi nedeniyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz’ın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği deltoid ligamanda (ayak bileği iç yan bağlarında) orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

Futbolcularımızın sahalara geri dönüş süreleriyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyirlerine göre hareket edilecektir."

NE KADAR OYNAMAYACAKLAR?

Galatasaray'ın açıklamasında iki futbolcunun geri dönüş süresiyle ilgili bir zaman verilmedi.

Öte yandan TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Net Global Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz yaklaşık 3 hafta, Victor Osimhen ise yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
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