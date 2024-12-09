Barış Alper takıma moral verdi: Ben Rizeliyim bana bir şey olmaz

Sivas'ta sakatlan Barış Alper'in olay sonrası moralinin yerine geldiği, etrafındakilere "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz" şakaları yaptığı öğrenildi.

Galatasaray Süper Lig'in 15. Haftasında Sivasspor'a konuk olurken uzatma dakikalarında Barış Alper Yılmaz'ın yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu.Rey Manaj'ın bileğine basması sonrası yerde kalan Barış sedyeyle kenara alındı.DUYGUSAL ANLAR YAŞADIMilli futbolcu soyunma odasında ilk olarak pozisyonun şokuyla ve kırmızı kart verilmemesiyle birlikte duygusal anlar yaşadı. Sinirden ağlayan Barış Alper Yılmaz'ın olayın sıcaklığı geçtikten sonra moralinin yerine geldiği öğrenildi.(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)ETRAFINDAKİLERE ŞAKALAR YAPTIHabertürk'ün haberine göre; Manaj'ın bileğine basması sonrasında dizine yüklendiği için dizinde ağrı hisseden 24 yaşındaki futbolcu etrafındakilere şakalar da yaptı."BEN RİZELİYİM BİR ŞEY OLMAZ"Soyunma odasında galibiyete rağmen sakatlık nedeniyle sessizlik oluştu. Aynı gün İstanbul'a dönmek için stattan ayrılan kafileye Barış Alper "Ben Rizeli adamım bana bir şey olmaz merak etmeyin." diyerek şakalar yaparak moral verdi.