Sivasspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Sivasspor'la deplasmanda karşılaşacak.
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj
Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Turgut Doman yönetecek.
Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Charisis, Pritchard, Poungouras, Keita Balde, Rodrigues; Rey Manaj
Galatasaray: Muslera, Jelert, Davinson, Metehan, Berkan, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus; Osimhen.