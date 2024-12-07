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Beşiktaş Fenerbahçe'yi konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’de zirve yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe, Beşiktaş’a konuk oluyor. Ligde ve Avrupa'daki puan kayıplarını telafi etmeyi hedefleyen Beşiktaş ise derbiye çıkış mücadelesi gözüyle bakıyor. İşte dev derbinin muhtemel 11'leri...

Ekleme: 7.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 7.12.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne olacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak.

İki takım arasında oynanan 359 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş 127 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli takımın atılan gollerde 499-457 üstünlüğü bulunuyor. Ligde yapılan 136 derbinin 49'unu Fenerbahçe, 42'sini Beşiktaş kazandı.

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Başkan Hasan Arat'ın istifa ettiği, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve teknik direktör Van Bronckhorst ile yolların ayrıldığı Beşiktaş, Süper Lig'deki son 5 maçında galip gelemedi.

Ligde ve Avrupa'da kötü günler geçiren Beşiktaş, Fenerbahçe'yi eli boş gönderip derin bir nefes almak istiyor.

Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe ise, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe, ezeli rakibini yenerek zirve yarışını sürdürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Daha önceki maçlarda 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Adana Demirspor müsabakasında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı öncesinde Jayden Oosterwolde dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Samet Akaydin ise kart sınırında. Bu ikili Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda, bir sonraki hafta Kadıköy'de oynanacak RAMS Başakşehir müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku; Salih, Al Musrati; Rafa Silva, Gedson, Semih ve Immobile

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Becao, Djiku, Kostiç; Fred, Amrabat; Tadic; Szymanski, Oğuz, En Nesyri
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