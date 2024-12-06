Trabzonspor- Kasımpaşa! Muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün Kasımpaşa'yı konuk edecek. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada Küçük düdük çalacak.



Ligde oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan bordo-mavili takım, Kasımpaşa karşısında kazanarak kötü gidişatını durdurmak istiyor.



Trabzonspor, ligde 3 galibiyet, 6 beraberlik 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 12. sırada yer alıyor.



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Karadeniz ekibinde Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı'nın sakatlığı bulunuyor.



Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır ve Simon Banza sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Bu oyuncular yarın kart görmeleri halinde 16. haftadaki Galatasaray maçında forma giyemeyecek.



TRABZONZSPOR - KASIMPAŞA



MUHTEMEL 11'LER



TRABZONSPOR: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Barisic, Mendy, Umut, Visca, Cham, Cihan, Banza.



KASIMPAŞA: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouannes, Nuno Da Costa.



STAT: Papara Park

HAKEM: Zorbay Küçük

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN SPORTS