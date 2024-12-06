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Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında derbi heyecanı yaşayacak. 7 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele, ezeli rakiplerin 360. randevusu olacak. Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Jose Mourinho'nun derbi için hazırladığı taktikler dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Ekleme: 6.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 6.12.2024 - 14:36 / Editör: Ozge Selin
KANATLAR ANAHTAR ROLDE

Süper Lig'deki son 5 maçını kazanarak moral depolayan Fenerbahçe, derbide galibiyeti getirecek oyun planını kanat organizasyonları üzerine kurdu.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

Mourinho, Tadic, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin gibi yıldız isimleri kullanarak Beşiktaş'ın savunmasındaki zaaflardan faydalanmayı hedefliyor.

Kanat oyuncularının bu sezon 25 gole doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, özellikle bekler Osayi ve Kostic'in hücumdaki etkisini artırmayı planlıyor.

Ayrıca sonradan oyuna girmesi beklenen İrfan Can Kahveci de takımı adına önemli bir koz olacak.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

BEŞİKTAŞ'IN KONTRATAK TEHDİDİ

Beşiktaş'ın kontratak oyununda ligin en etkili takımı olduğunu belirten Mourinho, savunma ve orta saha oyuncularını rakibin hızlı hücumlarına karşı uyardı.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki son maçını izleyen deneyimli teknik adam, siyah-beyazlıların güçlü ve zayıf yanlarını analiz ederek takımını bu doğrultuda hazırladı.

Mourinho, duran toplarda da rakibe boş alan bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

FENERBAHÇE ZİRVE YARIŞINDA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor.

Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, 36 golle 2.76 gol ortalaması yakaladı. Savunmada ise 13 maçta sadece 12 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Bu alanda kaleci Dominik Livakovic'in performansı dikkat çekiyor. Livakovic, 13 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

BEŞİKTAŞ KAYBETTİĞİ PUANLARI TELAFİ ETMEK İSTİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 5. sırada yer alıyor.

Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki puan kayıplarına derbide son vermek istiyor.

Kaleci Mert Günok'un performansı, bu mücadelede Beşiktaş'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

EZELİ REKABETİN TARİHİ

Bugüne kadar oynanan 359 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 499 gol atarken, Beşiktaş 457 golle karşılık verdi.

Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

DERBİNİN HAKEMİ BELLİ OLDU

Derbinin hakemi Mehmet Türkmen olacak.

ZİRVEYE ADIM ADIM

Fenerbahçe, bu kritik derbiyi kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken, Beşiktaş ise taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmayı amaçlıyor.

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