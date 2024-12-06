Mourinho'nun derbi planı ortaya çıktı: 'Beşiktaş'ın en etkili özelliği...'

Süper Lig'deki son 5 maçını kazanarak moral depolayan Fenerbahçe, derbide galibiyeti getirecek oyun planını kanat organizasyonları üzerine kurdu.Mourinho, Tadic, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin gibi yıldız isimleri kullanarak Beşiktaş'ın savunmasındaki zaaflardan faydalanmayı hedefliyor.Kanat oyuncularının bu sezon 25 gole doğrudan katkı sağladığını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, özellikle bekler Osayi ve Kostic'in hücumdaki etkisini artırmayı planlıyor.Ayrıca sonradan oyuna girmesi beklenen İrfan Can Kahveci de takımı adına önemli bir koz olacak.Beşiktaş'ın kontratak oyununda ligin en etkili takımı olduğunu belirten Mourinho, savunma ve orta saha oyuncularını rakibin hızlı hücumlarına karşı uyardı.Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu'ndaki son maçını izleyen deneyimli teknik adam, siyah-beyazlıların güçlü ve zayıf yanlarını analiz ederek takımını bu doğrultuda hazırladı.Mourinho, duran toplarda da rakibe boş alan bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi.Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 32 puanla 2. sırada yer alıyor.Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, 36 golle 2.76 gol ortalaması yakaladı. Savunmada ise 13 maçta sadece 12 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi oldu.Bu alanda kaleci Dominik Livakovic'in performansı dikkat çekiyor. Livakovic, 13 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı.Beşiktaş, Süper Lig'de 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 5. sırada yer alıyor.Siyah-beyazlı ekip, son haftalardaki puan kayıplarına derbide son vermek istiyor.Kaleci Mert Günok'un performansı, bu mücadelede Beşiktaş'ın en büyük güvencelerinden biri olacak.Bugüne kadar oynanan 359 maçta Fenerbahçe 135, Beşiktaş ise 127 galibiyet aldı. 97 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 499 gol atarken, Beşiktaş 457 golle karşılık verdi.Derbinin hakemi Mehmet Türkmen olacak.Fenerbahçe, bu kritik derbiyi kazanarak Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedeflerken, Beşiktaş ise taraftarı önünde ezeli rakibini mağlup ederek moral bulmayı amaçlıyor.