Futbolda tarihi karar: Transfer dönemi resmen değişiyor

FIFA, 2025 yılında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası sebebiyle futbol dünyasında devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor.Dünya çapında futbol kulüplerinin hazırlıklarını ve transfer işlemlerini daha verimli hale getirmek amacıyla yeni bir transfer dönemi oluşturulması gündemde.Kulüpler Dünya Kupası, 4 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve bu tarihlerde takımlar yoğun bir takvimle karşı karşıya kalacak.FIFA, turnuvaya katılacak kulüplerin transferlerini zamanında yapabilmesi için özel bir düzenleme getirmeyi planlıyor.Marca’nın haberine göre; turnuvaya katılacak kulüplerin, 14 Haziran’da başlayacak turnuva öncesinde kadrolarını güçlendirebilmeleri için 1-10 Haziran tarihleri arasında bir transfer dönemi olacak.Bu dönem, kulüplerin kadro planlamasını hızlı ve verimli bir şekilde yapmalarına olanak tanıyacak.Bunun dışında, normal yaz transfer dönemi ise 1 Temmuz 2025 itibariyle başlayacak.