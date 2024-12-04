Mauro Icardi hakkında üzen iddia! Arjantin’de ameliyat olma sebebi belli oldu

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Türkiye'de veya İtalya'da ameliyat olmayan yıldız futbolcu Arjantin'i tercih etmişti. Çapraz bağ ve menüsküs ameliyatı olan Icardi'nin Arjantini tercih etme sebebi belli oldu.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi​, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniye ameliyat​ oldu. Icardi, "Yakında geri döneceğim" dedi. Türkiye​ veya İtalya’da tedavi olmak istemeyen ameliyatını Arjantin’de olan Icardi’nin tercihi merak konusu olmuştu.Türkiye'yi tercih etmeyen Arjantinli yıldızın bu kararı çocuklarını görebilmek için verdiği ortaya çıktı. Daha önce İtalya'da ameliyat olmaya karar veren Icardi'nin Wanda Nara'nın boşanma sürecinde kızlarının yurt dışına çıkamaması için tedbir koydurması üzerine tüm planları yattı.Kızlarından ayrı kalmamak için Arjantin​'de ameliyat olmayı seçen Icardi'nin daha iyi doktorlara ameliyat olma isteğini sırf bu sebeple geri çevirdiği aktarıldı.