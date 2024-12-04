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Manchester United, Kenan Yıldız'ın peşinde! Amorim'in gözdesi...

Juventus’ta her geçen maç yıldızını daha da parlatan Ay-Yıldızlılar’ın yıldızlarından Kenan Yıldız için Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United düğmeye bastı. Piyasa değeri 40 milyon Euro olan 19 yaşındaki futbolcu için devre arasında harekete geçilecek.

Ekleme: 4.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 4.12.2024 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
A Milli Takımımız'ın Avrupa'daki yıldızlarından Kenan Yıldız, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor... İtalya Ligi Serie A'da Juventus'un 10 numarası olan Kenan, takımının kilit oyuncuları arasında yer alıyor. Ay-Yıldızlılar'ın da en önemli isimlerinden biri olan Milli futbolcumuza, İngiltere Premier Ligi'nin devlerinden Manchester United'ın talip olduğu öğrenildi.

AMORİM ISRARLA İSTİYOR

Juve ile sözleşmesi 2029'da bitecek 19 yaşındaki oyuncuyu, Kırmızı Şeytanlar'ın yeni menajeri Ruben Amorim'in ısrarla istediği ve devre arası için transfer listesine eklediği bildirildi. Almanya'daki Sky Almanya kanalının haberine göre Manchester ekibinin listesinde sol bek için Bayern Münih'ten Alphonso Davies ve Theo Hernandez'in ön plana çıktığı, hücum kısmında da Kenan'ın düşünüldüğü öne sürüldü.

BAŞKALARI DA VAR...

Ara transfer döneminde söz konusu oyuncular için kulüpleriyle pazarlıkların başlayacağının altı çizildi. Piyasa değeri an itibarıyla 40 milyon Euro olan yıldız futbolcuyu United'ın yanı sıra Liverpool, Arsenal ve PSG'nin de yakından takip ettiği gelen haberler arasında yer alıyor. 2022'de geldiği Juventus'un A Takımı'ndaki ikinci sezonunu geçiren Kenan, bu sezon Siyah-Beyazlılar adına toplamda 19 karşılaşmada forma giyerken, rakip fileleri 4 kez salladı ve 2 de asist yaptı; Milli formayla Uluslar Ligi'nde 5 mücadelede 1'er gol ve asistle oynadı.
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