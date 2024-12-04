Edin Dzeko gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe için öyle bir şey yapmış ki…

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. İddiaya göre; tecrübeli futbolcu son olarak sarı-lacivertliler için gelen dev teklifi reddetti. İşte çok konuşulacak iddianın ayrıntıları…Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun heyecanı sürüyor. Ligin 14. hafta mücadelesinde Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe ile Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, hakem Alper Akarsu'nun düdük çaldığı maçta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.Ev sahibi Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.Fenerbahçe, 3. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. Gaziantep FK, 41. dakikada David Okereke'nin golüyle eşitliği sağladı.Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Rodrigo Becao ve 89. dakikada Edin Dzeko attı.Fenerbahçe'nin 90+4. dakikada kazandığı penaltı ise VAR incelemesinin ardından iptal edildi.Galibiyet serisini 5 maça çıkaran Fenerbahçe, puanını 32 yaptı ancak lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada farkı 3'e indirdi.Son 7 haftada 2. kez kaybeden Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.Öte yandan takımın Boşnak golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı...Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, taraflı tarafsız herkese profesyonellik dersi veriyor.38 yaşında olmasına rağmen takımın en çok süre (1324 dakika) alan isimlerinden biri olan Boşnak yıldız, 22 maçta 13 gole ulaşarak da takımı sırtlamaya devam ediyor.Yaşı nedeniyle sezon başında yönetimin ayrılığına yeşil ışık yaktığı oyuncunun MLS'te aldığı teklife rağmen takımda kaldığı öğrenildi.Fenerbahçe'de 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko'nun, Amerika'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi kariyerinin son vurgunu olarak görmek yerine "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" diyerek reddettiği belirtildi.Takım içinde son derece profesyonel olan, idman kaçırmayan, altyapı futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli yıldız, bu sezon 22 resmi maçta 1324 dakika süre alırken 13 gol attı, 3 asist yaptı. Fenerbahçe kariyerinde 68 maç, 38 gol, 10 asiste ulaştı.Süper Lig'deki ilk sezonunda 21 gol atan ve 25 gollü İcardi ile girdiği krallık yarışında ikinci sırayı alan Dzeko, bu sezon 8 golle zirveyi zorluyor.İlk sırada 9 golle Beşiktaş'tan İmmobile'nin olduğu listede Başakşehir'den Piatek ve Trabzon'dan Banza da 8 gole sahip.