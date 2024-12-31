Jose Mourinho'dan olay itiraf! 'Ayrılmalıydım, hata yaptım'

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor beraberliğiyle puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, zirveden 8 puan uzakta kaldı.Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli takım bu hafta evinde Hatayspor'u ağırlayacak.Portekizli teknik adam, lige verilen kısa arada İtalyan basınına konuştu. Çarpıcı yanıtlara veren Mourinho, hatalı olduğu kararıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte Mourinho'nun o cevapları..."Çünkü futbolu ve işimi seviyorum. İdeal bir fırsat, mükemmel bir yer için beklemek istemiyorum, hatta izin almak bile istemiyorum. Birçok insanın bundan hoşlandığını biliyorum ya da en azından bize böyle söylüyorlar. Beni çok isteyen ve ilk günden itibaren bunu bana gösteren bir kulübe evet dedim.""Kişisel olarak kızımın düğününü seçiyorum, muhteşem bir andı ve onlar adına çok mutluyum... Roma'dan ayrılmak zordu ama onu da bir kenara atmıyorum.""Sadece Pep onun durumu hakkında bilgili bir şekilde konuşabilir. Gerisi sıradanlık, yüzeysellik""Var ve gerçek süre hakkında konuşabilecek en son kişi benim. Bu konuları futbol fenomenlerine bırakalım. Ben sadece bir antrenörüm ve sadece antrenör olmak istiyorum.""Ah, cevaplaması zor... Porto-Lazio 4-1, Uefa yarı finali 2002-2003? Golü 50 saniye sonra attılar ve ondan sonra topa bir daha hiç dokunmadılar. Inter-Bayern 2-0, bir dakika sonra kimin kazanacağını zaten biliyordunuz. Manchester-Tottenham 1-6, ve 7, 8, 9 olabilirdi. Premier Lig'i silip süpüren Chelsea'mde mükemmel bir maç bulamamak da bir o kadar zor.""Maçlar hakkında konuşursak, çok çünkü kaybettiğinizde her zaman daha farklı yapabileceğinizi düşünürsünüz ve ben çok maç kaybettim. Bunun yerine profesyonel seçimlerden bahsedecek olursak, Florentino'ya hayır dedim. Bana 'Mou, şimdi gitme, zor kısmı hallettin ve şimdi iyi kısmı geliyor' dedi...""Böyle olacağını biliyordum ama İspanya'da büyük mücadelelerle geçen üç yılın ardından Chelsea'ye dönmek istedim... Ve Budapeşte'den sonra. Taylor'ın yarattığı karmaşa yüzünden değil, hemen ayrılmadığım için. Roma'dan ayrılmalıydım ama ayrılmadım ve hatalıydım.""Evet. Bir Avrupa ya da Dünya Kupası oynamak, kulüpler ve taraftarlarla pek çok kez başardığım gibi bir ülkeyi milli takımı etrafında birleştirmek istiyorum. Bunu futbol için, sporun temsil ettiği şey için yapmak istiyorum. Bu inanılmaz olacak."