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Galatasaray'da başarının sırrı: Yapay zeka teknolojisi

Galatasaray, antrenmanlarda yapay zekayı kullanarak oyuncuların zayıf yönlerini keşfediyor ve bunların geliştirilmesi için özel antrenman programı uyguluyor.

Ekleme: 31.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 31.12.2024 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılı ekip adına bu sezon ligin ilk bölümünde 12 futbolcu 45 gol kaydetti. Sarı-kırmızılı ekibin rakipleri de 2 kez topu kendi filelerine gönderdi.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI KONUMUNDA

Lider Galatasaray, attığı 47 golle Süper Lig'in en golcü takımı konumunda bulunuyor.

Topladığı 44 puanla lider durumda olan sarı-kırmızılı ekip; ligde Adana Demirspor, Bellona Kayserispor ve Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor'a 3'er, Hatayspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Bodrum FK'ye 1'er gol attı.

Galatasaray'da başarının sırrı: Yapay zeka teknolojisi

BU SEZON DURAN TOPLARDA FARKINI GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sene duran toplardan 7 kez gol buldu.

Özellikle Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda tehlike yaratan sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 47 golün 7'si bu şekilde geldi.

Galatasaray, ligde duran toplardan Davinson Sanchez ve Victor Osimhen ile 2'şer kez, Abdülkerim Bardakcı ve Mauro Icardi'yle de 1'er kez fileleri havalandırdı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında da Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyunculardan Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

Galatasaray'da başarının sırrı: Yapay zeka teknolojisi

EN GOLCÜ İSİM OSİMHEN

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu.

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti.

Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi takip etti.

Galatasaray'da başarının sırrı: Yapay zeka teknolojisi

YAPAY ZEKA!

Öte yandan bu başarıların arkasında yapay zeka desteği var.

Okan Buruk, Galatasaray'ın geleceğini yapay zekayla şekillendiriyor.

Yapay zeka ve veri analitiğindeki çığır açan gelişmelerle, sarı-kırmızılılar yalnızca oyuncu performans stratejilerini yeniden tanımlamakla kalmıyor, aynı zamanda taraftar deneyimini de benzeri görülmemiş şekillerde geliştiriyor.

SİSTEM SAAT GİBİ!

Sistem ayrıca oyunculara bireysel tüm güçlü ve zayıf yönlerini ele alan kişiselleştirilmiş antrenman modülleri sunuyor.

Bu özelleştirilmiş yaklaşım, gerçek zamanlı performans değerlendirmelerine olanak tanıyarak, sporcuların karşılaşmalar sırasında anında iyileştirmeler yapmalarını sağlıyor ve sahada yaşanabilecek tüm potansiyel sakatlanma risklerini de minimize ediyor.


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