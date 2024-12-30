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Talisca görüşmesinde 15 milyon euro'luk kriz! İmzalar neden atılmıyor?

Fenerbahçe uzun süredir pazarlık masasında olduğu Anderson Talisca ile bir türlü sözleşme imzalayamadı. Transferin neden tamamlanamadığı merak edilirken çarpıcı gerçek ortaya çıktı. Sorunun sarı-lacivertli takımdan değil, Al Nassr'dan kaynaklı olduğu iddia ediliyor. İşte detaylar...

Talisca görüşmesinde 15 milyon euro'luk kriz! İmzalar neden atılmıyor?
Ekleme: 30.12.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.12.2024 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan Fenerbahçe, ocak ayında bombaları patlatmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertli ekibin 1 numaralı önceliği Anderson Talisca.

Talisca görüşmesinde 15 milyon euro'luk kriz! İmzalar neden atılmıyor?

15 MİLYON EURO'LUK KRİZ
Brezilyalı futbolcuyla uzun süredir görüşmeler devam ediyor ancak bir türlü transfer resmiyete dökülemedi. Bunun sebebi ise belli oldu.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca'nın, kulübü Al-Nassr'dan 15 milyon euro'nun üzerinde alacağı bulunuyor.

Yıldız oyuncu bu rakamı Suudi ekibinden isterken, Al Nassr ise transferde bonservis almayacağı için Talisca'dan alacaklarından vazgeçmesini talep ediyor.

Ancak Talisca'nın maaşını almadan hiçbir yere gitmeyeceğini Al-Nassr yönetimine ilettiği kaydedildi.

Talisca görüşmesinde 15 milyon euro'luk kriz! İmzalar neden atılmıyor?

Yaşanan kriz sonrası Talisca'nın Al-Nassr'da kalma kararı aldığı ifade edildi.


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