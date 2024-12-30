Galatasaray'da büyük hedef! Kolo Muani

Ara transfer çalışmalarına çok hızlı bir şekilde başlayan Galatasaray'da gündem giderek ısınıyor.Sarı-kırmızılılar sezon başında Victor Osimhen transferinde olduğu gibi yine tüm Avrupa'da büyük ses getirecek bir hamlenin hazırlığını yapıyor.Yönetim, Paris Saint-Germain ve Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen Randal Kolo Muani'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın ismi bir süredir Kolo Muani ile anılıyordu.Yönetim, PSG'de teknik direktör Luis Enrique ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 26 yaşındaki forvet için resmen masaya oturdu. Alınan bilgilere göre Kolo Muani'yi sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Galatasaray, resmi teklifini yaptı.PSG'nin yıldız futbolcunun 6 aylık maaşı olan 4 milyon euronun Galatasaray tarafından karşılaşmasını istediği ancak yönetimin bu rakamı aşağıya çekmeye çalıştığı öğrenildi.Muani'nin İngiltere ve İtalya'dan da ciddi talipleri bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Frankfurt'tan tam 95 milyon Euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olan Fransız forvetin 2028'e kadar sözleşmesi var.