Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışta! Beşiktaş yeni başkanını seçiyor

Beşiktaş Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulda yeni başkanını seçiyor.Genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 10.00'da başladı.Siyah-beyazlı kulüp, idari ve sportif açıdan yaşanan sıkıntılı sürecin ardından yaklaşık 13 ay içinde ikinci kez olağanüstü kongreye gitti.3 Aralık 2023'te başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı.Arat, futbol takımının kötü gidişi ve yönetim kurulunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle 29 Kasım'da istifa etti.Tüzük gereği Arat'ın yerine geçen ikinci başkan Hüseyin Yücel ise yönetim kurulunu toplayarak olağanüstü kongre kararı aldı.Beşiktaş'ın yeni başkanı olabilmek için kongrede Yücel ile eski yöneticilerden Serdal Adalı yarışıyor.Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulüpte ilk kez başkanlık yarışı veriyor.Hasan Arat yönetiminde ikinci başkan olarak görev yapan Yücel, Arat'ın istifasının ardından başkanlık koltuğuna oturdu.Eski başkanlardan Fikret Orman'ın son döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan Hüseyin Yücel, 20 Ekim 2019'da Ahmet Nur Çebi'nin ilk kez başkanlığa seçildiği kongrede diğer adaylardan Serdal Adalı'nın listesinde yer almıştı.Serdal Adalı, Beşiktaş'ın başkanı olabilmek için 4. kez yarışıyor.Adalı, Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenmişti.Serdal Adalı, 2013'te Fikret Orman, 2019'da Ahmet Nur Çebi ve 2023'te Hasan Arat'a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamadı.Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkan, olağanüstü seçimli genel kurul sonucunda göreve seçildi.Siyah-beyazlı kulüpte Yıldırım Demirören (2004-2012), Fikret Orman (2012-2019), Ahmet Nur Çebi (2019-2023) ve Hasan Arat (2023-2024) olağanüstü kongrenin ardından başkanlık koltuğuna oturdu.Yücel ya da Adalı, seçilmeleri halinde olağanüstü seçimli genel kurulla göreve gelen üst üste 5. başkan olacak.Süleyman Seba, Beşiktaş'ın 121 yıllık tarihinde en uzun süre başkanlık yapan isim olarak tarihe geçti.Seba, 1984-2000'de 16 yıl aralıksız siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlendi.Beşiktaş, 'Onursal Başkan' Süleyman Seba döneminde futbolda 22 kupa kazanarak tarihi başarılara imza attı.1903-1908: Mehmet Şamil1908-1911: Şükrü Paşa1911-1918: Fuat Paşa1918-1923: Fuat Balkan1923-1924: Salih Bey1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni1926-1928: Fuat Balkan1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni1930-1932: Emin Şükrü Kunt1932-1935: A. Ziya Karamürsel1935-1938: Fuat Balkan1938-1939: A. Ziya Karamürsel1939-1941: Yusuf Ziya Erdem1941-1942: A. Ziya Karamürsel1942-1950: A. Ziya Kozanoğlu1950: Ekrem Amaç1950-1952: Salih Fuat Keçeci1952-1955: A. Ziya Kozanoğlu1955-1956: Tahir Söğütlü1956-1957: Danyal Akbel1957: Ferhat Nasır1957-1958: Nuri Togay1958: Enver Kaya1959-1960: Nuri Togay1960-1963: Hakkı Yeten1963-1964: Selahattin Akel1964-1966: Hakkı Yeten1966-1967: Hasan Salman1967-1968: Hakkı Yeten1968-1969: Talat Asal1969-1970: Rüştü Erkuş1970: Nuri Togay1970-1971: Agasi Şen1971-1972: Himmet Ünlü1972-1973: Şekip Okçuoğlu1973-1977: Mehmet Üstünkaya1977-1979: Gazi Akınal1979: Hüseyin Cevahir1979–1980: Gazi Akınal1980-1981: Rıza Kumruoğlu1981-1984: Mehmet Üstünkaya1984-2000: Süleyman Seba2000-2004: Serdar Bilgili2004-2012: Yıldırım Demirören2012: Yalçın Karadeniz2012-2019: Fikret Orman2019-2023: Ahmet Nur Çebi2023-2024: Hasan Arat2024: Hüseyin Yücel