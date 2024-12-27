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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maç takvimi

Süper Lig’de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla ilk yarı sona erdi. Futbolseverler, takımlarının ikinci yarıda göstereceği performansı heyecanla beklerken, ikinci yarının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte Süper Lig maç takvimi
Ekleme: 27.12.2024 - 09:10 Güncelleme: 27.12.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 sezonuna ait Süper Lig maç takvimini duyurdu. İlk yarı 23 Aralık 2024 tarihinde sona ererken, ikinci yarının başlayacağı tarih de belli oldu.

Süper Lig'in ikinci yarısında futbol heyecanı, 3 Ocak 2025 tarihinde 18. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in 2024-2025 sezonundaki ikinci yarısı, 3-6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Ligdeki mücadeleler Haziran 2025'e kadar devam edecek ve sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

SÜPER LİG'DE İLK YARI BİTTİ Mİ?
Süper Lig'in ilk yarısı, 20-23 Aralık 2024 tarihleri arasında oynanan 17. hafta maçlarıyla tamamlandı. Son karşılaşmaların ardından ilk yarı, 23 Aralık Pazartesi günü sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte takımlar, şampiyonluk ve ligde kalma mücadelesine devam edecek. Yeni yılın ilk haftasında futbol heyecanı kaldığı yerden sürecek.
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