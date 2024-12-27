Samet Akaydin, Trabzonspor'a haber yolladı

Trabzonspor'da ara transfer dönemi öncesi sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydin, bordo-mavililere haber yolladı.

Bordo-mavililer, stoper bölgesine 1 ya da 2 transfer yapacak.



İlk olarak Vitor Hugo, dönmek için haber göndermişti. Trabzonspor'u isteyen oyunculara sürpriz bir isim daha eklendi.



Fenerbahçe'de sıkıntılı bir dönem geçiren ve devre arasında ayrılma ihtimali bulunan Samet Akaydin, Trabzonspor'a gitmek istiyor.



ŞENOL GÜNEŞ'E HABER YOLLADI



30 yaşındaki savunmacının, hem Şenol Güneş hem de yönetime bordo mavili formayı giyme yönündeki arzusunu ilettiği iddia edildi. Ancak 1.90 boyundaki stoperin sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.



Samet'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshetmesi durumunda Trabzonspor ile masaya oturma ihtimali bulunuyor.