  • USD: 35,14 - 35,20
  • EURO: 36,61 - 36,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PFDK'dan Arda Turan'a ceza! Fenerbahçe maçında atılmıştı...

Süper Lig'de Eyüpspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan 1 maç men cezası aldı.

PFDK'dan Arda Turan'a ceza! Fenerbahçe maçında atılmıştı...
Ekleme: 27.12.2024 - 15:37 Güncelleme: 27.12.2024 - 15:42 / Editör: Ozge Selin
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'ın cezasını açıkladı.

Arda Turan'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.

PFDK'den yapılan açıklamada, 'Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' denildi.
Narin Güran cinayeti davasında mahkeme kararları açıklandı! Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın cezası ne oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
MSB: Bir senede 3 bin 38 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye 27 ilde operasyon
Putin’den Aliyev’e özür telefonu!
20 yıllık hayal gerçek oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze’de can kaybı 45 bin 484’e yükseldi
Vatandaşlar CHP'li belediyeye isyan etti! 3,5 milyon asfalt nerede?
Bakanlık müjdeyi verdi! 7 bin 294 lira verilecek
Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması: Enflasyonun üzerinde artıyor
CHP'li İBB yine şaşırtmadı! 20 yıl dayanır denilen yol çöküyor
Bakanlık duyurdu! 1 Ocak'ta ücretsiz olacak
Suriye'de mezhep provokasyonu tutmadı! Baas rejimi sonrası plan başarısız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Bakan Memişoğlu: Akciğer kanserinde dünyada ilk 3'e giren bir ülkeyiz
Gazze'de can kaybı 45 bin 436'ya yükseldi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar duyurdu: Rize'de petrol sondajı başlıyor
1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Aile hekimleri hastanelerden doğrudan tetkik isteyebilecek
Narin Güran davasında karar günü mü? Amca Salim Güran: Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

YouTube'a yeni buton geliyor: 'Bir şeyler oynat'

YouTube'a yeni buton geliyor: 'Bir şeyler oynat'

Maymun Çiçeği alarmı! Virüs yeni bölgeye sıçradı

Maymun Çiçeği alarmı! Virüs yeni bölgeye sıçradı

Miras paylaşımında şaşırtan değişiklik: O işlemlerde noter şartı aranmayacak

Miras paylaşımında şaşırtan değişiklik: O işlemlerde noter şartı aranmayacak

Yurt dışı girişli cep telefonları için yeni karar: O ücretlerde zam uygulanmayacak

Yurt dışı girişli cep telefonları için yeni karar: O ücretlerde zam uygulanmayacak

Araç alıp satacaklar dikkat! 6 ay, 6 bin kilometre şartının süresi uzadı

Araç alıp satacaklar dikkat! 6 ay, 6 bin kilometre şartının süresi uzadı