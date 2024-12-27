PFDK'dan Arda Turan'a ceza! Fenerbahçe maçında atılmıştı...

Süper Lig'de Eyüpspor'un Fenerbahçe ile karşılaştığı maçta kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan 1 maç men cezası aldı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Eyüpspor Teknik Direktörü Ardan Turan'ın cezasını açıkladı.



Arda Turan'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verildi.



PFDK'den yapılan açıklamada, 'Eyüpspor Kulübü antrenörü Arda Turan'ın, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58 bin 500 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.' denildi.