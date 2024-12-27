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Beklenen ayrılık: Menajerine 'kulüp bul' talimati verdi

Beşiktaş'ın tartışılan isimlerinden biri olan Joao Mario'nun menajeriyle yaptığı görüşmede "Bana kulüp bul" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Ekleme: 27.12.2024 - 10:31 Güncelleme: 27.12.2024 - 10:38 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılık kararı alındı.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario ile yollar ayrılacak.

MENAJERİNE TALİMAT VERİLDİ

Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Joao Mario, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.

Beklenen ayrılık: Menajerine 'kulüp bul' talimati verdi

BEŞİKTAŞ'IN PLANI

Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.

Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
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