Beklenen ayrılık: Menajerine 'kulüp bul' talimati verdi

Beşiktaş'ın tartışılan isimlerinden biri olan Joao Mario'nun menajeriyle yaptığı görüşmede "Bana kulüp bul" talimatı verdiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Beşiktaş'ta ayrılık kararı alındı.Siyah-beyazlı takımın sezon başında Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Mario ile yollar ayrılacak.Büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Joao Mario, menajerine 'kulüp bul' talimatı verdi.Tecrübeli futbolcuyla yola devam etmek istemeyen siyah- beyazlılar, Mario'nun ayrılığıyla hem maddi olarak bir yükten kurtulmayı hem de yabancı kontenjanında alan açmayı hedefliyor.Beşiktaş'ta bu sezon 15 maça çıkan Portekizli oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.