Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörü Fatih Terim, yeşil sahalara döndü.Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı.Arap ekibinden yapılan paylaşımda, 'Merhaba İmparator' ifadeleri kullanıldı.Terim'in videodaki, 'Bunun için vakit yok, videoyu bitirelim ve hemen işe başlayalım' sözleri dikkat çekti.Fatih Terim, Al Shabab için yaptığı ilk açıklamada, 'Konuştuğumuz kadarıyla Al Shabab'ta transfer yapmayacağız. En fazla 1 oyuncu olabilir. Ben gelmeden 1 kaleci transferi yapılmış.' diye konuşmuştu.71 yaşındaki teknik adamın Al Shabab ile sözleşmesi 6 aylık olacak ancak sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.Fatih Terim, 6 aylık dönemi için Al Shabab'tan 1.6 milyon dolar ücret kazanacak.