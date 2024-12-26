Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak mı? Okan Buruk'tan açıklama geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.Okan Buruk sezon başında Napoli'den kiralık olarak takıma katılan Victor Osimhen hakkında, "Osimhen'in bonservisinin alınmasını hem teknik direktör olarak, hem de taraftar olarak çok isterim. Kendisi sezon sonuna kadar bizimle. Osimhen'in görüşü de bu yönde. Oyuncunun bu konuda çok üzerine gitmemek gerekiyor. Bu ekonomik açıdan da doğru değil" ifadelerini kullandı.51 yaşındaki çalıştırıcı, çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve sezonun büyük bölümünü kaçıracak olan Mauro Icardi için yaptığı açıklamada, "Şu anda Icardi'nin sözleşmesini dondurma gibi bir düşüncemiz yok. Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı dönecek onu bilemiyoruz. Buna göre bir karar vermemiz gerekecek. Doktor raporu burada Icardi için önemli olacak. Şampiyonluklar, başarılar ve faaliyetler önemli. Icardi de çok önemli şeyler yaptı ve onun şu an olmayışı bir boşluk. Icardi bizim için çok değerli, onu özlüyoruz" değerlendirmesi yaptı.Buruk açıklamalarına şu şekilde devam etti:"Maç kazandıkça birliktelik ve birbirine sarılma oldukça artıyor. Galibiyet buradaki en önemli unsurlardan biri. Süre almaları da bunu sağlıyor. Batshuayi oyuna girdiği zaman Galatasaray önemli puanlar kazandı. Gomis etkisi gibi oldu diyebilirim."Teknik direktör olarak benim adım başta gözükebilir ama hep beraber bir şeyi başarıyoruz. Buna da devam etmemiz lazım. Bu sene henüz bir şey başarmadık ve bu sene bizim için çok önemli. Konsantrasyonumuzu bozmadan devam etmek lazım. Aradaki 8 puan farkını önemli bir tuzak olarak görüyorum."Kadromuzu oturtmaya çalışıyoruz. 3 senedir bunu yaşadık, Eylül ayından itibaren yükselişe geçen ve Mayıs'ta şampiyon olan bir Galatasaray oldu. İstediğimiz ve hedeflediğimiz yoldayız."