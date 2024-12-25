Beşiktaş'ta transfer operasyonu başlıyor! Herkes satılık: Rafa Silva gidecek mi?

Beşiktaş, yaklaşan ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Kulüp, performans sorunları yaşayan bazı oyuncularla yolları ayırmayı ve yeni transferler gerçekleştirmeyi hedefliyor.Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takımdan çok sayıda isim gönderilecek.Başta Arthur Masuaku olmak üzere çok sayıda futbolcu ile yollarını ayırmaya hazırlanan siyah- beyazlılarda buradan yaratılacak kaynak, ara transfer döneminde kullanılacak.Takımın en iyi oyuncusu olarak görülen ve taraftarların da çok sevdiği Portekizli yıldız Rafa Silva dışındaki tüm yabancı oyuncuların gidişine sıcak bakılıyor.GENÇLER DE SATILIK DEĞİLYerli oyunculardan ise Semih ve Mustafa gibi genç yetenekler dışında tüm oyunculara gelecek teklifler değerlendirilecek.