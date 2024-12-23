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Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum! Bakın zirvede kim var...

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta maçları bugün oynanacak iki maçla tamamlanacak. Öte yandan ligde gol krallığı yarışında da heyecan devam ediyor. Bu sezon birçok takımda yıldız oyuncular attıkları gollerle takımlarının skor yükünü taşıyor. Gol krallığı zirvesinde iki isim oturuyor. İşte Süper Lig'de gol krallığında yer alan oyuncular...

Trendyol Süper Lig'de gol krallığında son durum! Bakın zirvede kim var...
Ekleme: 23.12.2024 - 14:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:10 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de liign ilk devresi bugün kapanıyor. Gol krallığı yarışında da heyecan sürüyor. İşte Süper Lig'de gol krallığı yarışında son durum...

Listede en az 5 gol atan oyuncular dikkate alınmıştır.

UI-JO HWANG: 5 GOL (ALANYASPOR)

YUSUF BARASI: 5 GOL (ADANA DEMİRSPOR)

JOAO FIGEUIREDO: 5 GOL (RAMS BAŞAKŞEHİR)

DEIAN SORESCU: 5 GOL (GAZİANTEP FK)

OLIVIER NTCHAM: 5 GOL (SAMSUNSPOR)

NUNO DA COSTA: 5 GOL (KASIMPAŞA)

CARLOS HOLSE: 5 GOL (SAMSUNSPOR)

MICHY BATSHUAYI: 5 GOL (GALATASARAY)

SAM LARSSON: 5 GOL (ANTALYASPOR)

MARIUS MOUNDILMADJI: 5 GOL (SAMSUNSPOR)

YUNUS AKGÜN: 5 GOL (GALATASARAY)

ALI SOWE: 6 GOL (ÇAYKUR RİZESPOR)

YOUSSEF EN-NESYRI: 6 GOL (FENERBAHÇE)

ROMULO: 7 GOL (GÖZTEPE)

AHMED KUTUCU: 7 GOL (EYÜPSPOR)

DUSAN TADIC: 7 GOL (FENERBAHÇE)

BARIŞ ALPER YILMAZ: 8 GOL (GALATASARAY)

THIAM MAME BABA: 8 GOL (EYÜPSPOR)

EDIN DZEKO: 9 GOL (FENERBAHÇE)

VICTOR OSIMHEN: 9 GOL (GALATASARAY)

CIRO IMMOBILE: 9 GOL (BEŞİKTAŞ)

KRZYSZTOF PIATEK: 10 GOL (RAMS BAŞAKŞEHİR)

SIMON BANZA: 10 GOL (TRABZONSPOR)
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