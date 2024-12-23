Samet Akaydin yurt dışı yolcusu! İşte gideceği ülke

Athletic Bilbao maçında yaptığı hatanın ardından taraftarların tepkisiyle karşılaşan Samet Akaydin, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.30 yaşındaki futbolcu kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.Samet Akaydin'in menajerinin, Belçika'dan birkaç takımla transfer görüşmeleri yaptığı öğrenildi. Sürecin 1 hafta ile 10 gün içinde netlik kazanması bekleniyor.Fenerbahçe formasıyla bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Samet Akaydin, 1 gol atarak skor katkısı sağladı.Ocak 2023'te kadroya dahil edilen 30 yaşındaki stoperin kulüple olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.