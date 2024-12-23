Ali Koç'tan sıkıyönetim kararı: Samandıra'dan ayrılmayacak

Eyüpspor beraberliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, Jose Mourinho'ya tam destek verdi. Samandıra’da sıkıyönetim uygulanacak, performans göstermeyenlere ceza kapıda.

Eyüpspor beraberliği sonrası Fenerbahçe Yönetimi, bir durum toplantısı yaparak teknik direktör Jose Mourinho'nun geleceğini masaya yatırdı. Ancak yolları ayırma ihtimali hiç gündeme gelmedi. Yönetim, Portekizli teknik adama tam destek verme kararı aldı.



SAMANDIRA'DA SIKIYÖNETİM BAŞLIYOR



Sarı-lacivertliler, tatil sonrası Samandıra'da yeni kuralları devreye sokacak. Teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelecek olan yönetim, takımın tek patronunun Mourinho olduğunu vurgulayacak.



Yeterli performansı göstermeyen oyuncuların cezalandırılacağını belirten yönetim, yeni dönemde disiplinin ön planda olacağını bildirdi.



KİMSEYE AYRICALIK TANINMAYACAK



Fenerbahçe'de artık performans kriterleri daha sıkı bir şekilde uygulanacak. Yüksek performans gösteren ve sahada savaşan oyuncular formayı giyecek.



Eyüpspor maçı öncesi ve sonrası futbolcularını sert bir dille eleştiren Mourinho, takım disiplinine uymayan veya isteksiz oynayan isimlere forma şansı vermeyecek.



Gerekirse kadro dışı kararlarının alınabileceği ifade edildi.