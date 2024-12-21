Beşiktaş - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek.
Dolmabahçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov; Al Musrati, Gedson, Salih; Joao Mario, Rafa Silva, Semih
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Janvier, Augusto, Makouta; Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cordova
Dolmabahçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov; Al Musrati, Gedson, Salih; Joao Mario, Rafa Silva, Semih
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Janvier, Augusto, Makouta; Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cordova