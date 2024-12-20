Trabzonspor'dan çok sert açıklama! 'İfşa edeceğiz'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Saral, hakem hatalarının artık kabul edilemez bir boyuta ulaştığını dile getirerek, kulüp olarak tahammül sınırlarının aşıldığını söyledi.

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Saral, hakem hatalarına ilişkin bir açıklama yayımladı.



Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da ve İstanbul'da verdikleri mücadeleye gölge düşürdüklerini belirten Saral, "Tahammül sınırımız çoktan aşıldı. Merkez Hakem Kurulu’nun rezillikleri, artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı. Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz.



Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman yapınızla bize hesap vereceksiniz. İster sahanın içinde olsun ister dışında. Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz.



Bu kirli oyunların, taraflı yönetim anlayışının ve arkanıza aldığınız ‘gücün' bedelini, Türk futbol kamuoyu önünde hesap vererek ödeyeceksiniz. Artık yeter. Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla, bu düzene boyun eğmeyecektir" ifadelerini kullandı.