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Eyüpspor - Fenerbahçe: Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında bugün ikas Eyüpspor'la karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 20.12.2024 - 10:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında ikas Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Athletic Bilbao mağlubiyetlerinin ardından iç sahada RAMS Başakşehir'i konuk eden Jose Mourinho'nun ekibi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısını Eyüpspor maçıyla tamamlayacak.

EYÜPSPOR - FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

EYÜPSPOR: Birkan, Robin, Claro ,Vezo, Caner, Emre Akbaba, Melih, Ampem, Saiz, Ahmed, Thiam.

FENERBAHÇE: İrfan Can, Mert, Çağlar, Djiku, Kostic, Fred, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, En-Nesyri.

STAT: Recep Tayyip Erdoğan
HAKEM: Emre Kargın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşılaşması öncesinde 4 oyuncunun tedavisine devam ediliyor.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma giymesi beklenmeyen Rodrigo Becao, kaleci Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

Athletic Bilbao ve RAMS Başakşehir maçlarında sakatlıkları sebebiyle takımı yalnız bırakan isimlerden İrfan Can Eğribayat takımla çalışmalara başladı.

STOPER İKİLİSİ DJİKU - ÇAĞLAR

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, sarı kart cezası biten Alexander Djiku'yu Eyüpspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürecek.

Samet Akaydin'i tepkilerden korumak için kadroya almayı düşünmeyen Mourinho, Rodrigo Becao'nun da sakatlığı sebebiyle savunmada Djiku-Çağlar Söyüncü ikilisine şans verecek.

Genç futbolcu Yusuf Akçiçek de maçın kadrosunda yer alacak.

2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydin, sarı kart sınırındaki isimler.

Bu oyunculardan Samet Akaydin'in forma giymesi beklenmezken Sofyan Amrabat, kart görmesi durumunda Atakaş Hatayspor ile oynanacak 18. hafta müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

GOL ÜMİTLERİ DZEKO - EN NESYRİ

Fenerbahçe'de ikas Eyüpspor karşısında gözler Dzeko ve En-Nesyri'de olacak.

Takımın iki golcüsü, RAMS Başakşehir filelerini 3 kez havalandırırken teknik direktör Jose Mourinho'nun takımı sahaya çift forvetle sürüp sürmeyeceği bilinmiyor.

Lig maçlarının geneline tecrübeli golcü Dzeko ile başlayan Mourinho, En-Nesyri'yi hamle oyuncusu olarak ikinci yarıya saklayabilir.

İSMAİL YÜKSEK DALYA DİYECEK

Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi maçta oynayan milli futbolcu İsmail Yüksek, ikas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya diyecek.

RAMS Başakşehir maçında süre bulamayan İsmail Yüksek, sarı-lacivertli takımın 2024 yılındaki son karşılaşmasında forma giymesi durumunda, Fenerbahçe'deki 100. resmi maçında boy gösterecek.
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