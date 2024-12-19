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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri

Süper Lig'de 17. haftanın hakemleri belli oldu.

Ekleme: 19.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Haftanın dikkat çeken mücadelelerinde hakem Emre Kargın, Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki kritik mücadelede düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor'u ağırlayacağı karşılaşmayı ise Cihan Aydın yönetecek. Kayserispor - Galatasaray maçında Mehmet Türkmen, Trabzonspor - Bodrum FK mücadelesinde ise Ozan Ergün görev yapacak.

KADİR SAĞLAM'A GÖREV YOK

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son maçta düdük çalan Kadir Sağlam'a bu hafta görev vermedi.

Sağlam'ın geçtiğimiz haftaki performansı kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmuştu.

Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri
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