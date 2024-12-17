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Youssef En Nesyri son dönemde parlıyor! Desteğin karşılığını aldı

Youssef En Nesyri, son dönemdeki etkili performansıyla teknik direktör Mourinho'nun güvenini kazandı ve Fenerbahçe'ye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Youssef En Nesyri son dönemde parlıyor! Desteğin karşılığını aldı
Ekleme: 17.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:24 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son dönemdeki performansıyla dikkat çeken Youssef En Nesyri'ye verdiği desteğin karşılığını almaya başladı.

Başakşehir maçında attığı iki golle adından söz ettiren Faslı golcü, bu başarılı performansını sürdürerek takımına katkı sağlıyor.

EN NESYRI'NİN YÜKSELEN PERFORMANSI

Manchester United maçında attığı golle üzerindeki baskıyı azaltan Youssef En Nesyri, bu karşılaşmadan sonra çıktığı 11 maçın 9'unda 7 gol ve 3 asistlik bir performans sergileyerek ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi.

Youssef En Nesyri son dönemde parlıyor! Desteğin karşılığını aldı

JOSE MOURINHO'NUN DESTEĞİ VE AL NASSR TEKLİFİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Faslı golcünün Suudi Arabistan kulübü Al Nassr tarafından 32 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmek istenmesine rağmen, En Nesyri'nin satılmasına onay vermemişti.

Mourinho, özellikle eleştirilerin yoğunlaştığı dönemde, oyuncusuna destek vererek onun moral bulmasını sağlamıştı.
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