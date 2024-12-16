Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılım durumlarına dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılım kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Hacıosmanoğlu, iki kulübün farklı gerekçelerle kupa organizasyonuna katılmama yönünde niyet belirttiğini ifade ederek, 'Kasımpaşa'nın bildirimini aldıktan sonra tekrar görüştük. Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak adına bu yıl Türkiye Kupası'na katılacaklarını ilettiler.' dedi.



'FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ'



Fenerbahçe'nin konuyla ilgili daha önce kurumsal bir karar aldığını belirten Hacıosmanoğlu, 'Başkan Ali Koç, bu kararlarını yönetim kurulu ve genel kurulda yeniden değerlendireceklerini ve süre istediklerini iletti. Fenerbahçe'nin de olumlu bir kararla katılmasını umuyorum.' ifadelerini kullandı.



'GELİR DAĞILIMI SORUNU ÇÖZÜLECEK'



Türkiye Kupası'ndaki gelir dağılımıyla ilgili kulüplerin memnuniyetsizliklerine de değinen Hacıosmanoğlu, 'Kulüplerin bu konuda rahatsızlıklarını gidermek için bir araya gelip sorunları çözmek adına çalışmalar yapacağız.' diye konuştu.



TFF'nin girişimleri sonrası Fenerbahçe'nin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.