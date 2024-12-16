  • USD: 34,95 - 35,02
  • EURO: 36,70 - 36,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılım durumlarına dair açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'na katılacak mı? TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama
Ekleme: 16.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası'na katılım kararıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hacıosmanoğlu, iki kulübün farklı gerekçelerle kupa organizasyonuna katılmama yönünde niyet belirttiğini ifade ederek, 'Kasımpaşa'nın bildirimini aldıktan sonra tekrar görüştük. Türk futbolunun marka değerine katkı sağlamak adına bu yıl Türkiye Kupası'na katılacaklarını ilettiler.' dedi.

'FENERBAHÇE SÜRE İSTEDİ'

Fenerbahçe'nin konuyla ilgili daha önce kurumsal bir karar aldığını belirten Hacıosmanoğlu, 'Başkan Ali Koç, bu kararlarını yönetim kurulu ve genel kurulda yeniden değerlendireceklerini ve süre istediklerini iletti. Fenerbahçe'nin de olumlu bir kararla katılmasını umuyorum.' ifadelerini kullandı.

'GELİR DAĞILIMI SORUNU ÇÖZÜLECEK'

Türkiye Kupası'ndaki gelir dağılımıyla ilgili kulüplerin memnuniyetsizliklerine de değinen Hacıosmanoğlu, 'Kulüplerin bu konuda rahatsızlıklarını gidermek için bir araya gelip sorunları çözmek adına çalışmalar yapacağız.' diye konuştu.

TFF'nin girişimleri sonrası Fenerbahçe'nin nasıl bir karar alacağı ise merakla bekleniyor.
Başkan Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi: Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı
Yeni Yıla Binance TR ile Başlayın: 50 Milyon TRY Değerinde Ödül Havuzu Sizi Bekliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Abdulkadir Uraloğlu: E-Devlet, 66 milyon 683 bin kullanıcıya ulaştı
Türkiye'nin 'Suriye' hamleleri DEM'li vekili rahatsız etti: PKK'nın kanalında skandal sözler!
Osman Gökçek açıklamalarında yer vermişti! Terörist Özge Aydın yeniden gündem oldu
Türkiye'nin o hamleleri yankı uyandırdı! AFP'den dikkat çeken analiz: Erdoğan kazanan oldu!
Gazze'de can kaybı 45 bin 97'ye yükseldi
Ticaret Bakanlığı aldatıcı reklamı affetmedi: Rekor ceza kesti
Şam Havalimanı yeniden hizmete alındı: İlk uçak kalktı
CHP'li Ağbaba'yı yerle yeksan etti! PKK'lı savunuculuğu desen var, yolsuzluk desen var...
Bakan Tunç'tan DEM Parti-Öcalan görüşmesi açıklaması
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik büyük harekat an meselesi
PKK elebaşının talimatıyla belediyeye başkan oldu! Ahmet Özer soruşturmasında yeni detaylar
CHP’li belediyelere SGK prim borcu haczi! Kirli algı operasyonu böyle çöktü: Devlet 25 yıl önce de geçit vermemiş!
Kritik toplantı öncesi 'Asgari ücrete yapılacak zam bu' diyerek rakamı açıkladı
Türkiye, Portekiz donanması için lojistik destek gemileri inşa edecek
HTŞ lideri Colani: Bizimki intikamsız bir zafer
9 ilde FETÖ operasyonu: 41 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Meteorolojiden uyarı: Bazı illerde sağanak ve kar bekleniyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Görüntüler Türkiye'den! Binlercesi akın etti, gören şaşkına dönüyor

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Meta’dan Filistin skandalı: Facebook’un sansür politikası açığa çıktı! Instagram’dan Arapça çeviri rezaleti

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Instagram 1 Ocak'ta bombayı patlatıyor

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Yıllar soruna çözüm olmadı! Marmara Denizi'nde tekrar rastlandı

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor

Google Play Store, uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor