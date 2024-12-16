Becao'dan kötü haber! Ne zaman dönecek?
Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan kötü haber. Brezilyalı oyuncu sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Rodrigo Becao'nun durumu netleşti.
Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MOURİNHO: 'SEZONU KAPATTI'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, 'Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef' dedi.
15 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, Brezilyalı oyuncunun sezonu noktalanmasına neden oldu.
Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin nasıl bir savunma planı oluşturacağı merakla bekleniyor.
Sports Digitale'nin haberine göre; Brezilyalı futbolcunun sakatlığının ardından 6-8 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
MOURİNHO: 'SEZONU KAPATTI'
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonrası yaptığı açıklamada Becao'nun durumunu doğruladı. Portekizli teknik adam, 'Becao, sezonun geri kalanında oynayamayacak maalesef' dedi.
15 MAÇTA 1 GOL, 1 ASİST
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maça çıkan Rodrigo Becao, 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağlamıştı. Ancak yaşadığı talihsiz sakatlık, Brezilyalı oyuncunun sezonu noktalanmasına neden oldu.
Becao'nun yokluğunda Fenerbahçe'nin nasıl bir savunma planı oluşturacağı merakla bekleniyor.