Adana Demirspor Beşiktaş'ı konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak.



Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.



Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak.



Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.



Adana Demirspor maçı öncesinde Beşiktaş, 14 maçta 7 galibiyet, 3 yenilgi ve 4 beraberlikle 25 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Henüz galibiyet alamayan mavi-lacivertli ekip ise 12 yenilgi, 2 beraberlik ve 2 puanla son sırada bulunuyor.



MUHTEMEL 11'LER



Adana Demirspor: Deniz, Arda Okan, Semih, Manev, Abdulsamet, Maestro, İzzet, Yusuf, Alioui, Ali Yavuz, Yusuf



Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al-Musrati, Rafa Silva, Chamberlain, Muçi, Semih