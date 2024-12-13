Serdal Adalı: Beşiktaş hedef küçültmez

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık'ta gerçekleşecek.Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak adaylığını açıklamıştı.Hüseyin Yücel'le birlikte seçime girecek iki adaydan biri olan Serdal Adalı, basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.Adalı, sözlerine şöyle başladı:Son bir ayda, gerilim, entrika, sahte evrak ve Beşiktaş ile yan yana gelmeyecek konular, kaos ortamı yaşıyoruz. Beşiktaş kaybettiği parayı sineye çekebilir ama Beşiktaş'ın itibarına leke getirilemez! Son bir ayda yaşadıklarımız ne yazık ki Beşiktaş'ın itibarına leke düşürmüştür. Sabaha kadar 'şu kadar para verdim, bu kadar vereceğim' diyenlerin bilmesi gereken şu; Beşiktaş'a verilen zarar parayla telafi edilmez.Hüseyin Yücel hakkında konuşan Adalı, şunları dedi:Başkan, ikinci başkan entrikalarından çok sıkıldık. Ancak ortada açığa çıkması, anlatılması gereken çok konu var. Adı geçenler bunlara cevap vermek zorundalar. Hatalarını gidermek zorundalar. Vicdanlarda aklanmak durumundalar. Sayın Aybaba 'İmzamı taklit ettiler ve 5 milyon euroluk teklif yaptılar' dedi. Genel Sekreter 'Hüseyin Bey yaptırdı, başkan geri çektirdi' dediler. Sonra 'Samet Aybaba imzayı yetkisi olmamasına rağmen menajerlere yetki verdiler' dediler. Beşiktaş'ın evrakları milyonların önünde paylaşıldı! Sayın Hüseyin Yücel bu konularda tek bir açıklama bile yapamadı! Tam manasıyla ölü taklidi yaptı! Kurumsal yapı ve şeffaflık sözü verenler tam tersini yaptı! Tüm bu skandalların üzerine sorumluluk kendilerinde değil miş gibi olanların üzerine sünger çektin sanıyorlar! Tüm bu yaşananları, gerçekleri açıkladıktan sonra Beşiktaş hakkında konuşabilirler.Beşiktaş'a gereken parayı duyuran Adalı, şu sözleri sarf etti:Beşiktaş'ın borcu bir yılda %45 artış gösterdi. Mayıs sonuna kadar 50 milyon euro, 2025 Aralık sonuna kadar yine bir 50 milyon euro açık var! Toplam 100 milyon euro! Önümüzdeki 3,5 sezonun gelirleri de kırdırılmış! Bir yıllık peri masalında suçlu ortaya çıkmadan, oldu bittiye getiriliyor! Bu yüzden Mayıs'ı beklemeden aday oldum! Mevcut ellerde kalacak Beşiktaş, Mayıs ayına kadar çok daha kötü durumda gelecek! Bunu gördüm! Artık algılarla yaratılan bu illüzyondan kurtulalım! Beyaz bir sayfa açmanın zamanı geldi ve geçiyor.Serdal Adalı, sözlerine şöyle devam etti:Son bir ayda zarar gören itibarımızı onaracağız ve gerekli temizlikleri yaparak Beşiktaş'ı özüne döndüreceğiz. Darmadağın olmuş camiayı bir araya getirmek durumundayız. Sezonluk ve anlık kararlardan uzak duracağız. Sürdürülebilir bir sportif başarı sağlayacağız. Mali disiplin çerçevesinde adımlar atmadıkça, sürekli başarı mümkün değil. Projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bankalar Birliği ve yüksek faizli borçları kapatmadan sürdürülebilir başarı olmaz.Beşiktaş'ın hedef küçültmeyeceğini söyleyen Adalı, şöyle konuştu:Altyapıya önem vereceğiz. Scout sistemini yeniden ortaya çıkaracağız. Yanlış anlamayın, Beşiktaş asla küçülmeye gitmez! Genç bir kadro oluşturacağız, yaptığımız yatırımların geri dönüşünü alacağımız oyunculara gideceği. 3,5 senelik proje hazırlıyoruz. Yıldız transferi, dünya ünlü hocalar telaffuz edersem, bana da inanmayın! Takımın transfer ihtiyacı var, gerekli gayreti göstereceğiz. Ancak Ocak transfer dönemindeki hamleleri camianın insanları ve sponsorlarla çözeceğiz. Bunun görüşmelerini yaptık. 5 tane futbolcunun maliyeti de 100 milyon euroya yakın! Zaten Beşiktaş kendi bütçesi üzerinden transfer yapamaz. Feda, Sefa... Artık bunlar kurtuluş yolu değil! Tek bir sezonu çöpe atmadan doğru adımlarla takıma geliştirerek Beşiktaş'ı ayağa kaldıracağız. Arabesk söylemlerle taraftarlarla oynamayacağız.Scout ekibinin çalıştığını belirten Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:18-24 yaşları arasında potansiyeli olan transferler yaparak geri dönüşü olacak yatırımlar yapacağız. 3-5 senelik bir projeyi açıklıyoruz. Scout ekibimiz çalışıyor.Planları hakkında konuşan Adalı, şu değerlendirmeyi yaptı:Önümüzdeki hafta yapacağımız görüşmeler var. Futbol kısmında yapacağımız belirli. Arkadaşlar finansal çalışmaları yapıyor. Onları netleştirmeden sizlerle paylaşmak istemedim. Hayali şeyler anlatmayacağız. Tüm planlarımızı 3,5 sene için yaptık. Önümüzdeki altı ay Beşiktaş'ta yapacağımız tüm projelerin mali hazırlık dönemi olacak. Ayrıca önümüzdeki üç senenin futbol yapılanması için planlama yapacağız. 1,5 sene içinde hayalimizdeki Beşiktaş'ı meydana getirmeye çalışacağız. Projemizi camianın önemli isimleriyle paylaşacağım ve fikirlerini alacağım.Serdal Adalı, gayrimenkul projesi hayata geçireceklerini söyledi.Bir sene içinde gayrimenkul projesini hayata geçireceğiz. Geçen seçimi kaybetmemin yanı sıra gayrimenkul projesini hayata geçiremediğim için üzüldüm. Başka bir kurtuluş yok! Bu faizlerle devam edilemez. Senelik 50 milyon dolar civarında faiz yükü var, bunu Beşiktaş'ın kaldırma durumu yok. Bu feda ya da kampanyalarla kalkmaz. Sportif gelirlerin haricinde gayrimenkul geliri hayata geçmeli. Üç sene sonunda Beşiktaş'ın ne Bankalar Birliği'ne borcu, ne de devlete vergi borcu kalacak.Zarar verene hesap soracağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:Bu dönemi inceleteceğiz. Beşiktaş'ın 1 lirasına zarar veren hareket gördüğüm zaman hukuka başvuracağım! Bunu herkes böyle bilsin! Eşim, dostum, akrabam olabilir ama konu Beşiktaş olursa, babamı bile tanımam! 1 kuruş zarar verenin peşine düşer, yakasına yapışırım.Transfer politikasını eleştiren Adalı, şunları dedi:Solda, defansta, kanatta eksik varken; dört orta saha varken, orta saha alırsanız bu noktaya geliriz.Camiaya inandığını ifade eden Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:Camiama inanıyorum. Rakiplerle makas açılıyor, bu şekilde devam edersek o makas çok açılacak. 1,5 sene özümüze dönerek, toparlanacağız. Biz çoğu başarımızı, şampiyonluklarımızı özümüze dönerek yaşadık. Çok flaş transferlerle başarılı olduğumuz çok nadir. Camiamdan 1,5 sene sabır rica ediyorum. Serdal Adalı lafını duyanların geçmiş yıllardan düşüncesi var. Ne özel hayatımda, ne de bulunduğum kurumların başında para çarçur etmedim! 11 ayın hesabını veremeyenler, 2011 yılındaki transferlerimi gündeme getiriyor! Kaç futbolcuyu bedelsiz almışım, baksınlar. Ayrıca o dönemki transferler, vizyon değişikliğinin başlangıcıydı. Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka hedefi olmaz! Gençlerden kuracağımız takım da şampiyonluğa oynayacak. 2-3 futbolcuya 100 milyon euro vererek, devamı gelmezse olmaz! Rafa Silva gibi oyuncunun Beşiktaş'ta olmasından, mutlu olmaz olur muyum? Ancak ayağını yorganına göre uzatıp, tüm bölgelere transfer yapmak lazımdı.Adalı, teknik direktör arayışında olmadıklarını söyledi.Yeni bir teknik direktör arayışında değiliz. Serdar Topraktepe ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz. Kendisini başarılı buluyorum. Derbide camiamızı sevindirdi ama bir çiçekle bahar gelmiyor. Serdar Hoca ile devam etme arzusu içerisindeyiz.'Hüseyin Yücel ile birleşme olabilir mi?' sorusu karşısında Adalı, şunları dedi:Hüseyin Bey ile geçen hafta görüştüm, geçen hafta kahvesini içmeye gittim. Hüseyin Bey ile yoğurt yiyişimiz çok farklı. Bizim şartlarımızda görev almak isterse, buyursun gelsin. Daha önce beraber çalıştığımız, beraber seçime girdiğimiz arkadaşım. Bence sıkıntı yok. Ancak bizim Beşiktaş duruşuna göre hareket eden yönetimimize ayak uydurabilirse.