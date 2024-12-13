PFDK, Dursun Özbek'e verdiği cezayı açıkladı!

PFDK, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve toplam 360 bin TL para cezası verdi.

TFF, yaptığı açıklamalar sebebiyle Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.



-Sportmenliğe aykırı açıklamalar.



-Kulüp resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamalarında yer alan ifadelerin kişilik haklarına saldırı mahiyetinde olması.