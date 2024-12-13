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Kylian Mbappe'ye dava şoku! PSG o kararı açıkladı...

Atalanta - Real Madrid maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kylian Mbappe'ye bir kötü haber de eski kulübü PSG'den geldi. Fransa Ligue 1 Disiplin Kurulu, eski kulübü PSG'den 55 milyon Euro’luk bonus talep ettiği davada Fransız yıldızın başvurusunu "kabul edilemez" olarak ilan etti ve davayı PSG kazandı.

Kylian Mbappe'ye dava şoku! PSG o kararı açıkladı...
Ekleme: 13.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:03 / Editör: Ozge Selin
2024/2025 sezonu öncesi, eski kulübü PSG ile sözleşmesini yenilemeyen ve dünya devi Real Madrid'e imza atan Kylian Mbappe, PSG'ye daha önce ödenmemiş maaşlar ve bonusları içeren 55 milyon euroluk dava açmıştı. Fransa Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Ligi bu tutarın ödenmesine karar vermişti.

55 MİLYON EURO'LUK TALEP İPTAL EDİLDİ

Mbappe'nin ödemeyi almak için kulüp tarafına yaptığı baskının ardından, kulüp durumu Paris Adli Mahkemesi'ne taşıdı ve talep edilen 55 milyon Euro'nun yasal olarak iptal edildiği belirtildi.

Kylian Mbappe'ye dava şoku! PSG o kararı açıkladı...

PSG, gerekirse durumu Uzlaşma Kurulu'na taşımaya tamamen hazır olduğunu belirtirken, kulüp Mbappe'ye tam tutarı ödemeyi düşünmüyor. Ancak PSG, her iki tarafın uzlaşabileceği bir çözüm için arabuluculuk sürecine girmeye açık olduklarını da ifade etti.

PSG'DEN DAVAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

'Disiplin Komitesi'nin Paris Saint-Germain'e oyuncunun talep ettiği şekilde ceza vermemesi bizi çok memnun etti. Komite, başvuruyu kabul edilemez ilan ederek bu uzun süren sürece son vermiştir. Tarafların argümanlarını 11 Eylül'de dinledikten sonra, Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) 18 kişilik Hukuk Komitesi, PSG'nin açık argümanları ışığında, oyuncu ve Paris Saint-Germain arasında bir uzlaşma sağlanması için sürekli olarak arabuluculuk yapılması gerektiğini vurguladı. Ancak oyuncu, arabuluculuk sürecini tamamen reddettiği için Hukuk Komitesi, yalnızca kendisinin onayladığı sözleşmeye sadık kalmaya ve kulüp ile oyuncu arasındaki diğer anlaşmaları göz ardı etmeye karar verdi. İhtilaflı kalan ve Çalışma Mahkemesi tarafından incelenmesi gereken konu, onaylı sözleşmenin 2023/2024 sezonu için 2023 Ağustos ayında karşılıklı ve yasal olarak değiştirilmesidir. Bu değişiklik, özellikle Ocak 2024'te oyuncu tarafından defalarca onaylanmış, ancak oyuncu sezon sonunda tüm taahhütlerinden geri dönmeye karar vermiştir. Eğer oyuncu, taahhütlerini yerine getirmemeye devam eder ve bu anlaşmazlığı Uzlaşma Kurulu'nda hem kendisi hem de Fransız futbolu için anlaşılması güç ve zararlı bir şekilde sürdürürse kulüp, durumu ilgili mahkemeye tam olarak açıklamaya tamamen hazırdır. Hukuken ve gerçekte, oyuncu, kulüpten faydalandığı 7 yıl boyunca kulüp ve taraftarlar adına saygı gösterme gibi değerlerin daha önemli olduğunu belirten tekrarlanan kamusal ve özel taahhütlerde bulunmuştur.'
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